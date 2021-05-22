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Бадюков: «Мы были на две головы сильнее британцев»

19:12
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Российский хоккеист и хоккейный эксперт Алексей Бадюков отреагировал на победу национальной команды над сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии (7:1).

«Наша команда провела хороший тренировочный матч. Видно, что мы на две головы сильнее соперника. Отсутствие зрителей на трибуне помешало нашей сборной добивать британцев. По игре было видно — могли сделать счет двухзначным. Самое главное, что дебютанты хорошо вписались в игру. Толчинский с Кузьменко показали качественный хоккей, отметились результативными действиями, именно таких нападающих нужно было внедрять в состав против такой сборной. Я бы этот матч в расчет не брал, у нас были развязаны руки, Жиганов подключался вперед, остальные тоже себе много позволяли», — сказал Бадюков «СЭ».

Бадюков считает, что сегодняшний матч был для того, чтобы попробовать что-то новое, но еще непонятно, будет ли это дальше проходить с более серьезными соперниками.

«Этот чемпионат мира уже нас удивил многими результатами. Канадцы со Шведами уже проиграли по матчу. Ни на секунду нельзя расслабляться, как только мы начнем думать о медалях или еще чем-то, то сразу можем допустить ошибку. Наша сборная способна на многое, давайте поступательно мыслить», — добавил Бадюков.

Следующий матч российская команда проведет против сборной Словакии. Игра начнется 24 мая в 16:15 по московскому времени.

(Антон Иванов)

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