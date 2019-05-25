Автор гола в ворота России не считает себя героем полуфинала ЧМ-2019

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила - автор гола в ворота России (1:0) не стал называть себя главным героем полуфинала чемпионата мира-2019. По мнению капитана финнов, лучшим в его команде был вратарь Кевин Ланкинен.

- Главный герой этой игры - не я, - сказал Антилла. - Главный герой - вратарь. Потому что одного гола оказалось достаточно. (Алена Гребенькова)

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019