Австрийский вратарь: "Старался играть против Овечкина агрессивно"

Голкипер сборной Австрии Бернард Штаркбаум подвел итоги матча против России (0:5) на чемпионате мира.

- Вы отбили все броски Овечкина из его любимого левого круга. Специально готовились?

- Я просто знал, что он будет бросать в касание при любом удобном случае. И старался играть против него агрессивно. Плюс мы играли очень компактно перед своими воротами и много бросков заблокировали. Это помогло. На самом деле мы провели хороший матч, и нам эта игра очень поможет в дальнейшем. Играть с Россией суперсложно, поскольку у них хватает суперзвезд из НХЛ, которые там набирают массу очков. При этом мы выдержали наш план на игру, опасно атаковали. Создавали голевые моменты. Жаль, что забить не удалось, но удача к нам еще вернется.

- На мой взгляд, вы можете быть довольны своей игрой.

- Я очень неплохо сыграл. Другое дело, что всегда можно лучше. И пропуская пять - невозможно быть довольным. Я старался делать все возможное, и мы ведь хорошо выглядели, но Россия, безусловно, сильнее. (Игорь Еронко)

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