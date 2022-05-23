Австрия одержала волевую победу над Великобританией на ЧМ-2022

Сборная Австрии одержала волевую победу над Великобританией на чемпионате мира-2022 — 5:3.

У австрийцев забивали Али Вуковитц, Доминик Хайнрих, Бенджамин Нисснер, Томас Раффль и Петер Шнайдер. В составе великобританцев шайбами отметились Мэттью Майерс, Роберт Доуд, Кейд Нилсон.

В последнем матче группы В Австрия набрала 7 очков и заняла шестое место. Великобритания заняла последнее место с одним очком и вылетает в дивизион А1.

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Группа B

Австрия — Великобритания — 5:3 (0:1, 0:1, 5:1)

Голы: Майерс — 1 (бол., Перлини, Нейлсон), 19:00 — 0:1. Дауд — 2 (Нейлсон), 21:57 — 0:2. Вуковиц — 1 (бол.), 44:51 — 1:2. Нейлсон — 2, 46:19 — 1:3. Хайнрих — 3, 47:28 — 2:3. Нисснер — 3, 51:26 — 3:3. Раффль — 2 (Шнайдер, Раффль, Хаудум, Каспер, Шнайдер, Нисснер), 58:54 — 4:3. Шнайдер — 3 (п.в., Раффль, Хайнрих, Нисснер), 59:16 — 5:3.

Вратари: Штаркбаум — Баунс (59:09 — 59:16).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (9+7+13) — 28 (13+7+8).

Судьи: Норд, Франнсен.

23 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.