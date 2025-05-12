Хоккей
Чемпионат мира

12 мая, 19:59

Австрия по буллитам победила Словакию на чемпионате мира

Сборная Австрии в матче чемпионата мира обыграла Словакию (3:2 Б).

Решающий буллит на счету нападающего Петера Шнайдера.

Для австрийцев это первая победа на турнире, словаки потерпели второе поражение.

Чемпионат мира

Группа A

Австрия — Словакия — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шнайдер — 1 (Вольф, Каспер), 7:33 — 1:0. Каспер — 2 (Шнайдер, Унтервегер), 11:22 — 2:0. Гонзек — 1, 26:15 — 2:1. Сукель — 1 (Такач, Чайкович), 50:53 — 2:2.

Победный буллит: Шнайдер.

Вратари: Киккерт — Главай.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (11+5+3+2) — 33 (6+12+14+1).

Судьи: Франнсен, Черриг.

12 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

