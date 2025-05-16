Австрия обыграла Францию на чемпионате мира

Сборная Австрии одержала победу над Францией в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 5:2.

Победу австрийцам принесли дубль Марко Каспера, а также голы Винценца Рорера, Рамона Шнетцера и Петера Шнайдера. У французов отличились Жордан Перре и Пьер Белльмар.

Австрия (5 очков) занимает шестое место в группе A. Франция (1) остается седьмой в таблице.

Чемпионат мира

Группа A

Австрия — Франция — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Голы: Каспер — 3 (Цвергер, Унтервегер), 0:39 — 1:0. Рорер — 2 (Хаудум, Леблер), 7:58 — 2:0. Шнетцер — 1, 15:30 — 3:0. Перре — 2 (бол., Белльмар, Тексье), 50:09 — 3:1. Каспер — 4 (п.в., Цвергер, Рорер), 57:56 — 4:1. Белльмар — 1 (бол., Тексье, Перре), 58:26 — 4:2. Шнайдер — 2 (п.в., Цвергер), 59:09 — 5:2.

Вратари: Киккерт — Келлер (Папийон, 15:30).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 24 (7+10+7) — 23 (7+7+9).

Судьи: Каукокари, Шрадер.

16 мая. Стокгольм. Avicii Arena