9 мая, 19:42

Сборная Финляндии обыграла Австрию в стартовом матче на ЧМ по хоккею

Сергей Ярошенко
Сборная Финляндии победила Австрию (2:1) в первом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею 9 мая.
Фото AFP

Сборная Финляндии обыграла Австрию в стартовом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании — 2:1.

У финнов шайбы забросили Патрик Пуйстола и Юусо Пярссинен. У австрийцев гол на счету Бернда Вольфа.

В следующем матче Финляндия сыграет с Францией, а австрийцы встретятся со сборной Швеции.

Группа A

Австрия — Финляндия — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Голы: Пуйстола — 1 (Сало, Хямеэнахо), 4:38 — 0:1. Пярссинен — 1 (Сеппяля, Песонен), 7:06 — 0:2. Вольф — 1 (Унтервегер, Шнайдер), 13:54 — 1:2.

Вратари: Толванен — Сарос.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 16 (5+2+9) — 28 (11+8+9).

Судьи: Кэмпбелл, Черриг.

9 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 6822 зрителя.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
  • Спринт

    Суомцы были мастровитее, но и австрияки отличились своей неплохой хоккейной выучкой. Матч смотрелся до финального сирены.

    09.05.2025

