Финляндия победила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Финляндия победила Австрию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе Финляндии отличились Тони Раяла, Микаэль Гранлунд и Валттери Филппула.

Финляндия набрала 16 очков и занимает первое место в группе В. У Австрии 4 очка и седьмая позиция.

В следующем туре Финляндия 24 мая сыграет с Чехией. А Австрия 23 июня предстоит игра против Великобритании.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Австрия — Финляндия — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Филппула — 3 (Хартикайнен, Гранлунд), 1:45 — 0:1. Гранлунд — 3 (Хартикайнен, Лехтонен), 24:10 — 0:2. Раяла — 3 (Филппула), 47:39 — 0:3.

Вратари: Киккерт — Олкинуора.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (3+6+10) — 39 (16+15+8).

Судьи: Инграм, Норд.

21 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.