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«Авангард» - о победе сборной Латвии под руководством Хартли над Канадой: «Засушили «листья»

21 мая 2021, 23:42
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«Авангард» прокомментировал сенсационную победу сборной Латвии над Канадцами (2:0) в первом матче ЧМ-2021 по хоккею. Отметим, главным тренером латвийцев является Боб Хартли, который работает с омской командой.

«2:0 — засушили «листья»!» — написал в Twitter «Авангард».

В следующем матче Латвия сыграет против Казахстана, а Канада встретится с США.

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