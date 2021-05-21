«Авангард» - о победе сборной Латвии под руководством Хартли над Канадой: «Засушили «листья»

«Авангард» прокомментировал сенсационную победу сборной Латвии над Канадцами (2:0) в первом матче ЧМ-2021 по хоккею. Отметим, главным тренером латвийцев является Боб Хартли, который работает с омской командой.

«2:0 — засушили «листья»!» — написал в Twitter «Авангард».

В следующем матче Латвия сыграет против Казахстана, а Канада встретится с США.