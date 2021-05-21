«Авангард» - о победе сборной Латвии под руководством Хартли над Канадой: «Засушили «листья»
21 мая 2021, 23:42
«Авангард» прокомментировал сенсационную победу сборной Латвии над Канадцами (2:0) в первом матче ЧМ-2021 по хоккею. Отметим, главным тренером латвийцев является Боб Хартли, который работает с омской командой.
«2:0 — засушили «листья»!» — написал в Twitter «Авангард».
В следующем матче Латвия сыграет против Казахстана, а Канада встретится с США.
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