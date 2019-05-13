Артур Кулда: "Матч со Швейцарией был одним из ключевых для Латвии"

Защитник сборной Латвии Артур Кулда прокомментировал поражение от Швейцарии (1:2) в рамках чемпионата мира в Словакии.

- Для нас важен каждый матч, но игра со Швейцарией была одна из ключевых на этом чемпионате мира. Понимали всю важность и готовились к этой битве. Мы с ними до этого провели два товарищеских матча. Играли неплохо, создавали моменты, но они забили, а мы – нет. Судья давал шансы в большинстве обеим командам. В любом случае считаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с матчем против Австрии.

По сравнению с чемпионатом мира 2016 года Хартли особенно не изменился. Хорошо, когда приезжаешь в сборную и уже знаешь требования тренера. Когда смотрел игры "Авангарда", то подмечал общие нюансы со сборной Латвии. Это тот хоккей, который приносит результат. (Игорь Еронко)

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