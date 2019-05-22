Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России внес в заявку команды на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщает пресс-служба команды.

23-летний хоккеист выступает за СКА. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. В плей-офф он провел 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России сыграет с командой США. Этот матч состоится 23 мая и начнется в 17.15 по московскому времени.

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