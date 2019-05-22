Артем Зуб внесен в заявку сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России внес в заявку команды на чемпионат мира защитника Артема Зуба, сообщает пресс-служба команды.
23-летний хоккеист выступает за СКА. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков. В плей-офф он провел 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
В 1/4 финала чемпионата мира сборная России сыграет с командой США. Этот матч состоится 23 мая и начнется в 17.15 по московскому времени.
⚡Штаб сборной внес в заявку на чемпионат мира защитника Артёма Зуба. #снамироссия#краснаямашина pic.twitter.com/jNit1HPp46– Хоккей России (@russiahockey) 22 мая 2019 г.
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика
Дополнительная информация
Загрузка...