Чемпионат мира

01:51 | Хоккей — Чемпионат мира

Артем Анисимов: "Задача была — настроиться серьезно и отыграть все 60 минут"

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Нападающий сборной России Артем Анисимов после победы над Италией (10:0) в матче чемпионата мира отметил, что главное было серьезно настроиться на игру. Также он признался, что эта игра стала самой результативной на мировых первенствах.

– Первый раз слышу о рекорде. Задача была – настроиться серьезно и отыграть все 60 минут. Если получится 10 шайб забросить, хорошо. Такие матчи добавляют уверенности в принятии решений на льду, – приводит пресс-служба ФХР слова Анисимова.

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