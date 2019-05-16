Артем Анисимов: "Задача была — настроиться серьезно и отыграть все 60 минут"

Нападающий сборной России Артем Анисимов после победы над Италией (10:0) в матче чемпионата мира отметил, что главное было серьезно настроиться на игру. Также он признался, что эта игра стала самой результативной на мировых первенствах.

– Первый раз слышу о рекорде. Задача была – настроиться серьезно и отыграть все 60 минут. Если получится 10 шайб забросить, хорошо. Такие матчи добавляют уверенности в принятии решений на льду, – приводит пресс-служба ФХР слова Анисимова.

"Задача была – настроиться серьёзно и отыграть все 60 минут", – комментарии к матчу от нападающего Артёма Анисимова. #снамироссия pic.twitter.com/sBs8iK1rNj – Хоккей России (@russiahockey) 15 мая 2019 г.

10:0! Самая крупная победа в истории российского хоккея