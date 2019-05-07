Тренерский штаб сборной Финляндии определился с капитаном команды на чемпионат мира-2019, сообщает пресс-служба федерации хоккея страны.

Капитаном команды стал 33-летний форвард "Йокерита" Марко Анттила, его ассистентами – защитник Микко Лехтонен и нападающий Вели-Матти Савинайнен, которые также выступают за финский клуб КХЛ​. ​

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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