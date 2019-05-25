Чемпионат мира

19:42 | Хоккей — Чемпионат мира

Андрей Василевский: "Сборная Финляндии просто перебегала Россию"

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Голкипер сборной России Андрей Василевский после поражения от Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1) заявил, что соперники перебегали россиян.

- Соперник сыграл сегодня великолепно. Финны просто перебегали нас, - приводит слова Василевского официальный сайт ФХР. - Что тут еще сказать? Сборная Финляндии построила свою игру от обороны. Не дали нам ничего сделать. Очень сложно так играть на самом деле. И одной шайбы было достаточно для такого результата.

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