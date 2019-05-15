Андрей Василевский: "Игра с Италией получилась для меня тяжелой"

Вратарь сборной России Андрей Василевский, проведший второй подряд сухой матч на чемпионате мира, отметил, что ему в игре против Италии (10:0) пришлось непросто.

- Игра в каком-то смысле получилась тяжелой для меня, - отметил Василевский. - Не так много бросков, поэтому я стоял холодным. Сборная Италии играла на контратаках, поэтому надо было оставаться в фокусе. Вроде получилось.

- В концовке итальянцы все-таки прибавили и создали пару опасных моментов, могли сорвать вам "сухарь".

- Главное – победа. А был бы счет 10:1, то какая мне разница?

- Для пребывания в тонусе вам было важно сыграть этот матч, ведь впереди два свободных дня?

- Да, в какой-то степени это была игра для поддержания тонуса. Я считаю, что вышло неплохо.

- Кучеров перед началом турнира говорил, что хотелось бы обходиться без матчей с соперниками такого уровня. Вы с ним согласны?

- Для меня это тяжелый матч, поскольку надо было оставаться в фокусе и не дать забить итальянцам. Но за Кучерова я ничего не могу сказать. (Алена Гребенькова)

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