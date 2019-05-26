Андрей Василевский: "Эмоций особо нет"

Голкипер Андрей Василевский рассказал об итогах чемпионата мира-2019 для сборной России. Национальная команда завоевала бронзу, по буллитам обыграв Чехию в матче за третье место (3:2 Б). Василевский совершил 48 спасений в этой встрече и ни разу не пропустил в серии буллитов.

- Эмоций особо нет. Считаю, что вся команда сегодня молодцы. Где-то были тяжелые моменты, но мы выдержали. Не мне судить, лучше заканчивать с серебром или бронзой. (Игорь Еронко)

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