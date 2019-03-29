Чемпионат мира

14:22 | Хоккей — Чемпионат мира

Ален Виньо может возглавить сборную Канады на чемпионате мира

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Бывший главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Ален Виньо считается главным кандидатом на пост тренера сборной Канады на турнире в Словакии.

Виньо был уволен из "Рейнджерс" в апреле 2018 года после того, как клуб не смог выйти в плей-офф НХЛ. С национальной командой Канады 57-летний специалист ранее не работал. 

На чемпионате мира-2018 в Дании канадцы заняли четвертое место, уступив в полуфинале Швейцарии. В матче за третье место Канада проиграла США.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2019/

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