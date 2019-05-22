Алексей Яшин: "Сборной России нужно забыть победы на групповом этапе"

Экс-капитан сборной России Алексей Яшин поделился мнением о команде США – сопернике россиян в четвертьфинале чемпионата мира.

– Сейчас самое главное ребятам забыть победы на групповом турнире и думать о будущем, – считает Яшин. – Впереди самое тяжелое – плей-офф. Все начинается с чистого листа и кто как играл на групповой стадии – уже не важно. Если наши ребята будут полностью сконцентрированы на игре, то им любой соперник не страшен. У нас отличная команда, которой по силам дойти до финала и выиграть чемпионат. (Евгений Белоусов)

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