Чемпион мира-1993 прокомментировал "СЭ" вызов в национальную сборную России ведущих российских игроков НХЛ.

- Можно только поприветствовать тот факт, что россияне из НХЛ получают вызовы в национальную сборную и едут в главную команду страны, - отметил Яшин. - Есть штаб сборной, который будет определять состав на чемпионат мира.

- Условное наличие сильных игроков из-за океана – гарантия успеха или как минимум финал?

- Во-первых, не стал бы торопиться. Надо подождать опубликование официального ростера. Во-вторых, доказать свою состоятельность надо в игре. Но то, что подбирается сильный состав – большой плюс как для нашего хоккея, так и для популярности чемпионата мира в Словакии.

- Тем не менее, тренерам придется поломать голову, чтобы найти место всем сильнейшим хоккеистам?

- Говорить о сильнейших надо все же осторожно. В НХЛ остались наши ребята, которые продолжают борьбу за трофей. Это и Артемий Панарин, и Сергей Бобровский, другие ребята. Они тоже заслужили называться сильнейшими. Но у тех, кто сейчас присоединился к сборной, есть огромный стимул – играть за Россию. И уже тренерам решать, кто, где и с кем будет выходить на лед, определит сочетания. Я очень жду этот чемпионат и надеюсь на успешное выступление сборной России. (Евгений Белоусов)

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