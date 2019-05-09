Александр Веннберг сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2019

Нападающий "Коламбуса" Александр Веннберг примет участие в чемпионате мира-2019. 24-летний игрок сборной Швеции подтвердил свое участие в турнире. "Блю Джэкетс" вылетели в четвертьфинале Кубка Стэнли, уступив "Бостону" (2-4).

В сезоне-2018/19 Веннберг провел 75 матчей и набрал 25 (2+23) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 4 играми в плей-офф.

Швеция в групповом турнире ЧМ-2019 сыграет с Чехией, Италией, Норвегией, Австрией, Швейцарией, Латвией и Россией.

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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