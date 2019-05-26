Александр Овечкин: "Вышли на третий период, а там Василевский все сделал"

Нападающий сборной России Александр Овечкин ответил на вопросы журналистов после матча за третье место на чемпионате мира-2019 против Чехии (3:2 Б).

– Вся игра была вязкой. Знали, что чехи первый период будут играть больше от обороны. Забили два гола и встали. Потом мы забили такой случайный гол. Но гол – есть гол. Мы его сберегли, вышли на третий период, а там уже Василевский все сделал, – сказал Овечкин. (Игорь Еронко)

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