Александр Овечкин: "США в четвертьфинале? Нам без разницы"

Нападающий сборной России Александр Овечкин, забросивший одну из шайб в победном матче с командой Швеции (7:4), считает, что залогом успеха стала правильная игра во втором периоде.

– Какие впечатления от матча?

– Выиграли. Это главное.

– Вы забили свой гол после передачи Малкина, чего на уровне сборных мы давно не видели.

– Все сошлось.

– Чем объяснить взрыв в исполнении сборной России во втором периоде, когда удалось забросить шесть шайб?

– Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели.

– В четвертьфинале соперником будет не сборная Германии, как все думали, а США. Это круто?

– Может, для вас, журналистов. А для нас без разницы. (Игорь Еронко)

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019 //

Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019