Александр Овечкин - о Малкине: "Женя согласился сыграть со мной в одном звене"

Нападающий сборной России Александр Овечкин подвел итоги матча против Австрии (5:0) на чемпионате мира. Он поделился своими ощущениями от взаимодействия с партнерами.

– В чем разница игры с Барабановым и Капризовым?

– Оба быстрые, оба техничные. Для нас надо найти сочетания, чтобы все почувствовали игру, привыкнуть к площадкам.

– Сегодня одну смену провели с Малкиным. Было для вас неожиданное решение Воробьева?

– Нет, выходили "четыре на три", потом "четыре на четыре". Женя согласился сыграть со мной (смеется). (Игорь Еронко)

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