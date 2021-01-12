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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова организовать чемпионат мира

19:29
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by.
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что страна готова принять чемпионат мира по хоккею. Ранее была информация о том, что турнир могут перенести из Минска.

«Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний, — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул Первого». —  А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать».

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня. Планируется, что матчи турнира примут Рига (Латвия) и Минск (Белоруссия). Глава международной федерации хоккея Рене Фазель ранее посетил Минск и провел переговоры с Лукашенко.

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