Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от стартующего через неделю чемпионата мира и игры сборной России.

– С помощью Евротура наши ребята смогут в хорошей форме подойти к чемпионату мира. Знаю, что наша команда усиленно готовится к мировому первенству и все должно для нее сложиться неплохо. У нас очень сильный состав, много звезд в атаке, а потому уверен, что сборная России продемонстрирует хороший атакующий хоккей. Могу только представить, насколько сложная работа была проделана штабом сборной при формировании команды, приглашении игроков. Но сейчас все это уже позади. Главное в эту оставшуюся неделю тренерам сформировать пары защитников, тройки нападающих. Чтобы игроки друг друга дополняли. (Евгений Белоусов)

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