Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение об итоге вчерашнего матча Евротура между сборными Швеции и России (6:4).

– Не вижу никакой трагедии, – считает Кожевников. – Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, как раз в таких играх нужно выявлять проблемы. Для тренерского штаба головная боль – правильно подобрать состав. У нас звездный состав и сейчас нужно найти правильные сочетания.

По матчу со шведами можно сказать, что ребята находятся под нагрузками, желание у них огромное, каждый хочет проявить себя. Пока не очень отлажена игра в обороне, но, ничего, время еще есть. Вратарь и защитники найдут взаимопонимание и тех ошибок, что мы видели в игре со шведами, на чемпионате мира не будет. На фоне сильного соперника у нас была хорошая проверка. До чемпионата мира – чуть больше недели. Уверен, что к мировому первенству команда подойдет в оптимальной форме и порадует нас своей игрой в Словакии. (Евгений Белоусов)

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