Александр Георгиев: "Телегин - красавчик!"

Вратарь сборной России и "Рейнджерс" Александр Георгиев поделился мнением об игре группового турнира чемпионата мира-2019 с Австрией (5:0).

- В первой игре (Василевскому) бросали больше, но сегодня тоже были опасные моменты, - заявил Георгиев. - Там ребята тоже хотят сотворить сенсацию и выиграть у сборной России, поэтому все летят в первом периоде, стараются забить гол и быть в игре. Рад, что мы сконцентрировано действовали до конца, ведь все переносится на завтра.

- Сильно устали?

- Как в обычной игре - эмоционально устал и физически - чувствую себя хорошо.

- Удивились, что Телегин забросил в первой же смене первым касанием?

- В первой? Красавчик! Очень рад, что он в нашей команде, очень мастеровитый игрок - поможет нам.

- Вас только что ударил австриец.

- Ничего, сейчас пойдем драться с ним (улыбается).

- Что думаете о чехах?

- Знаю, что у них сильная команда. Они входят в большую шестерку на чемпионате мира. Нам важно побеждать их и занимать первое место в группе. (Алексей Шевченко)

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций