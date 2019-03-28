Александр Георгиев: "Надеюсь, что меня вызовут в сборную России на ЧМ-2019"

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы принять участие в чемпионате мира-2019 в составе сборной России. По его словам, официального предложения ему пока не поступало.

- "Рейнджерс", к сожалению, не попадут в этом году в плей-офф. Обращались к вам из сборной России по поводу чемпионата мира?

- Пока не было официальных предложений в клуб. Я бы очень хотел поехать на чемпионат мира, помочь команде. Мы на связи с тренером по вратарям сборной - Рашитом Давыдовым. Он мне пишет после игр хороших, поздравляет. Надеюсь, что меня вызовут. (Артем Веневцев)

Полная версия интервью Александра Георгиева - скоро на "СЭ"

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