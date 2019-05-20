Александр Георгиев: "На маске отлетели заклепки, пришлось ее снять - меня удалили"

Голкипер сборной России Александр Георгиев подвел итоги встречи со Швейцарией (3:0) на чемпионате мира.

- Спасибо ребятам, что сегодня здорово сыграли в обороне, - заявил Георгиев. - Много было удалений у нас, смогли выстоять, очень здорово сыграло меньшинство. Все внесли вклад в победу, повели рано в счете.

- Что случилось с удалением?

- Мне попали в шлем, из него отлетели заклепки. Я пытался обратить внимание судьи на то, что не могу продолжать игру. Пришлось снять маску. Рефери меня не услышал, и дал удаление. Ничего страшного - ребята выстояли и справились хорошо.

- Готовы были продолжать без шлема?

- Да. С другой стороны, я знал, что это опасно. Один удар, и непонятно, что могло произойти. Конечно, это был риск.

- Вы давно не играли. С самого начала влились в игру?

- Да, помогло, что ребята сконцентрировано играли в обороне. Я почувствовал игру и после пары бросков был в тонусе. У них были моменты с пятака, я ожидал этого. (Алена Гребенькова)

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