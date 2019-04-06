Александр Георгиев: "Мечтаю поехать на чемпионат мира"

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (2:3 Б) сказал, что хочет поехать на чемпионат мира в состав сборной России.
- Из сборной России вам еще не звонили?
– Нет, к сожалению. Стараюсь делать все, чтобы обратить на себя внимание. Мечтаю поехать на чемпионат мира.
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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-rossiyskih-vratarey-reyndzhers-i-kolambusa-aleksandra-georgieva-i-sergeya-bobrovskogo-1531513/
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