Александр Георгиев: "Ценю шанс, полученный в сборной"

Голкипер сборной России Александр Георгиев в интервью "Известиям" отметил, что тренировки в национальной команде и НХЛ не сильно отличаются. Также он признался, что ценит, полученный шанс.

– Тренировки в российской сборной отличаются от тех, что практикуются в Северной Америке?

– Отличия от НХЛ не сильные, а задачи те же – поймать шайбу. В команде есть тренер вратарей Рашит Давыдов, который выходит с нами на лед на каждой тренировке и всё объясняет на очень высоком уровне.

– В сборной позволяют готовиться так же самостоятельно, как в клубе?

– В сборной к нам отношение такое же, как и в НХЛ. Здесь знают, что все собравшиеся хоккеисты – профессионалы. Поэтому доверяют самостоятельно готовиться к тренировкам, не контролируют, как мы проводим разминку. В общем, всё на отличном уровне.

– А принципы взаимодействия на льду с полевыми игроками схожи?

– В любой команде тренеры просят игроков стараться делать так, чтобы и под шайбу в нужный момент броситься, и чужим нападающим не давать закрывать обзор вратарю, который должен видеть момент броска. У нас в команде все ребята мастеровитые, понимают, чего от них хотят, и отлично выполняют задание.

– Рашит Давыдов говорил, что еще в прошлом году думал позвать вас на чемпионат мира в Копенгаген. Тогда на вас выходили представители сборной?

– На тот момент я не был на связи ни с кем из национальной команды. Не получилось тогда попасть, но рад, что сейчас провел за клуб хороший сезон и мне дали шанс в сборной. Очень ценю это.

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