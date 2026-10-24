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Богданович: «С ФХР вместе работаем над возвращением сборных России и Белоруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович считает, что за допуском к соревнования юношеских сборных Белоруссии в ближайшем будущем последуют решения по российским и остальным белорусским сборным.

«Конечно. Мы с ФХР вместе работаем над возвращением. И делаем все возможное, чтобы добиться участия наших команд. Конечно, в каждой стране, где проводятся чемпионаты мира, есть свои нюансы. Но мы уверены, что наша работа рано или поздно приведет к тому, что сборные Белоруссии и России разных возрастов будут полноценно выступать на международных соревнованиях», — приводят «Известия» слова Богдановича.

С 2022 года национальная, молодежная, юниорская и женские команды России отстранены от чемпионатов мира.

Источник: «Известия»
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