Агент: "Василевский пройдет курс лечения в связи с травмой"

Дэн Мильштейн, агент вратаря "Тампы" Андрея Василевского, сообщил, что его клиент пройдет курс лечения в связи с травмой. 24-летний голкипер был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии. "Тампа" завершила выступление в Кубке Стэнли, уступив "Коламбусу" со счетом 0-4 в 1/8 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

- Кучеров и Василевский пройдут медобследование в ближайшие дни. У Василевского травма, поэтому ему нужно будет пройти курс лечения, - приводит ТАСС слова Мильштейна.

В минувшем сезоне Василевский провел 57 матчей за "Тампу", в которых пропустил 143 шайбы.

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