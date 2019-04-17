Чемпионат мира

20:27 | Хоккей — Чемпионат мира

Агент: "Василевский пройдет курс лечения в связи с травмой"

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Дэн Мильштейн, агент вратаря "Тампы" Андрея Василевского, сообщил, что его клиент пройдет курс лечения в связи с травмой. 24-летний голкипер был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии. "Тампа" завершила выступление в Кубке Стэнли, уступив "Коламбусу" со счетом 0-4 в 1/8 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ. 

Кучеров и Василевский пройдут медобследование в ближайшие дни. У Василевского травма, поэтому ему нужно будет пройти курс лечения, - приводит ТАСС слова Мильштейна.

В минувшем сезоне Василевский провел 57 матчей за "Тампу", в которых пропустил 143 шайбы.

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https://tass.ru/sport/6346249

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