Адриан Кемпе: "Буду более чем счастлив сыграть на ЧМ-2019"

Нападающий "Лос-Анджелеса" и сборной Швеции Адриан Кемпе заявил, что с удовольствием поедет на чемпионат мира-2019. Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Швеция сыграет в группе B с Чехией, Италией, Норвегией, Австрией, Швейцарией, Латвией и Россией.

- Если меня захотят снова видеть в сборной в этом году, я буду более чем счастлив, - цитирует hockeynews.se Кемпе. - У меня нет повреждений и других проблем. Нужно постараться сохранить себя свежим до конца сезона.

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