Абделькадер выбыл до конца ЧМ, Бойл будет новым капитаном сборной США
16:21
Капитан сборной США Джастин Абделькадер больше не сыграет на ЧМ-2021 в Риге, сообщает The Hockey News.
34-летний форвард «Цуга» пропустит оставшиеся матчи из-за травы, полученной в гре с Германией (2:0).
До конца турнира капитаном американцев будет 36-летний Брайан Бойл.
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