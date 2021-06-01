Абделькадер выбыл до конца ЧМ, Бойл будет новым капитаном сборной США

Капитан сборной США Джастин Абделькадер больше не сыграет на ЧМ-2021 в Риге, сообщает The Hockey News.

34-летний форвард «Цуга» пропустит оставшиеся матчи из-за травы, полученной в гре с Германией (2:0).

До конца турнира капитаном американцев будет 36-летний Брайан Бойл.