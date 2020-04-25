9:2! 41 год мощному разгрому Канады советской сборной на чемпионате мира

Ровно 41 год назад на чемпионате мира-1979 сборная СССР обыграла сборную Канады со счетом 9:2. Эта победа сделала советских хоккеистов чемпионами мира.

В числе отличившихся Борис Михайлов и Сергей Макаров, оформившие по дублю, Владимир Петров и Валерий Харламов, Виктор Жлуктов, Сергей Капустин.