9:2! 41 год мощному разгрому Канады советской сборной на чемпионате мира
16:55
Ровно 41 год назад на чемпионате мира-1979 сборная СССР обыграла сборную Канады со счетом 9:2. Эта победа сделала советских хоккеистов чемпионами мира.
В числе отличившихся Борис Михайлов и Сергей Макаров, оформившие по дублю, Владимир Петров и Валерий Харламов, Виктор Жлуктов, Сергей Капустин.
25 апреля на ЧМЕ-1979 в Москве сборная СССР разгромила Канаду 9:2. Опять тон задавали нападающие ударного звена: у Бориса Михайлова дубль, по шайбе забросили Владимир Петров и Валерий Харламов, а также Виктор Жлуктов и Сергей Капустин. Два гола забил 19-летний Сергей Макаров. pic.twitter.com/WddtkpsHbZ— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 25, 2020