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9:2! 41 год мощному разгрому Канады советской сборной на чемпионате мира

16:55
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Ровно 41 год назад на чемпионате мира-1979 сборная СССР обыграла сборную Канады со счетом 9:2. Эта победа сделала советских хоккеистов чемпионами мира.

В числе отличившихся Борис Михайлов и Сергей Макаров, оформившие по дублю, Владимир Петров и Валерий Харламов, Виктор Жлуктов, Сергей Капустин.

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