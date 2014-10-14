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14 октября 2014, 12:55

Владислав Третьяк: "Планируем в апреле сыграть со шведами на "Арене Легенд"

Роман Шишов
Корреспондент
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Президент ФХР Владислав ТРЕТЬЯК.
Фото Алексей ИВАНОВ, «СЭ»

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что матчи чемпионата мира в 2016 году могут пройти на "Арене Легенд" в Москве. По его словам, на этом стадионе уже в апреле в рамках Еврохоккейтура национальная команда может сыграть против Швеции. Напомним, что ЧМ-2016 пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Изначально матчи турнира запланированы на столичной арене "Мегаспорт" и в петербургском "Ледовом дворце". Руководство строящейся "Арены Легенд" в сентябре также подало заявку на проведение матчей чемпионата.

– Хорошо, когда есть выбор, комиссия IIHF сейчас находится в России, они посмотрят все объекты в Петербурге и Москве, в том числе "Арену Легенд", – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – Мне обещали, что и "Мегаспорт" должен быть готов к этому времени. Мы планируем в апреле сыграть со шведами на "Арене Легенд". Понятно, что все будет зависеть от готовности арены: будет ли готов обслуживающий персонал и т.д.

 

Источник: rsport..ru
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