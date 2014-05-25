Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

25 мая 2014, 19:35

Хэнлон ушел с поста тренера сборной Белоруссии

Никита Коновалов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Белоруссии Глен Хэнлон покидает свой пост. 57-летний специалист работал на этом посту с 2005 по 2010-й и с июня прошлого года. На домашнем чемпионате мира белорусская команда дошла до четвертьфинала, где уступила Швеции со счетом 2:3.

– Я покидаю белорусский хоккей. Это был замечательный год и замечательный чемпионат мира, который мы прошли вместе, цитирует "Прессбол" Хэнлона. – И все же обстоятельства заставляют менять место работы.

– Какие, если не секрет?

– Это точно не деньги. Просто сын растет без меня, и, если я работаю в Беларуси, мы не можем быть вместе. Да, он навещал меня в Минске, но это не то. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь. А переехать сюда моя семья не может.

– Тяжело ли было вести разговоры с ФХРБ на предмет досрочного разрыва контракта? Ведь он был подписан, если не ошибаюсь, по формуле "2+1"?

– Никаких сложностей. О своих намерениях уйти после чемпионата поставил в известность федерацию еще в апреле, так что все были к этому готовы.

Источник: pressball.by
Сборная Белоруссии по хоккею
2
Читайте также
В ОКР заявили о беспрецедентной дискриминации в отношении россиян
Родители фигуристов обвинили тренера Анну Леванди в насилии
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
СМИ сообщили о двух причастных к убийству перебежчика Кузьминова
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Материалы сюжета: ЧМ-2014 по хоккею
Сергей Широков: "Чемпионат мира в Минске - самый запоминающийся турнир в моей карьере"
Анисимов привезет Кубок за победу на чемпионате мира в Ярославль
Аркадий Ротенберг: "Слово "риск" - не про "Динамо"
Аркадий Ротенберг: "Не сомневался, что у Овечкина все получится"
Аркадий Ротенберг: "Успеха от Знарка ждал, но не такого"
Антон Белов: "Поддержка в Минске мне понравилась даже больше, чем в Сочи"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Локтионов: "Держу кулаки за Россию"

Швеция - бронзовый призер чемпионата мира
Новости
RSS RSS
Все новости