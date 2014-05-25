Хэнлон ушел с поста тренера сборной Белоруссии

Главный тренер сборной Белоруссии Глен Хэнлон покидает свой пост. 57-летний специалист работал на этом посту с 2005 по 2010-й и с июня прошлого года. На домашнем чемпионате мира белорусская команда дошла до четвертьфинала, где уступила Швеции со счетом 2:3.

– Я покидаю белорусский хоккей. Это был замечательный год и замечательный чемпионат мира, который мы прошли вместе, цитирует "Прессбол" Хэнлона. – И все же обстоятельства заставляют менять место работы.

– Какие, если не секрет?

– Это точно не деньги. Просто сын растет без меня, и, если я работаю в Беларуси, мы не можем быть вместе. Да, он навещал меня в Минске, но это не то. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь. А переехать сюда моя семья не может.

– Тяжело ли было вести разговоры с ФХРБ на предмет досрочного разрыва контракта? Ведь он был подписан, если не ошибаюсь, по формуле "2+1"?

– Никаких сложностей. О своих намерениях уйти после чемпионата поставил в известность федерацию еще в апреле, так что все были к этому готовы.