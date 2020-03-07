66 лет назад сборная СССР выиграла дебютный чемпионат мира

66 лет назад сборная СССР, дебютировавшая на чемпионатах мира по хоккею, стала победителем турнира. 7 марта 1954 года советская команда разгромила в последнем туре сборную Канады со счетом 7:2.

Сборная СССР под руководством Аркадия Чернышева принесла стране первое в ее истории золото чемпионатов мира. Советские хоккеисты обошли такие команды как Канада и Швеция, обыграв родоначальников хоккея со счетом 7:2 и сведя матч с действующими чемпионами мира вничью.

Позднее команда СССР еще 21 раз выигрывала чемпионат мира.