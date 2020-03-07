Чемпионат мира
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Группа A
|и
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|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
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|Великобритания
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|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|0
|0
|0-0
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|2.
|Казахстан
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|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
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|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
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|0
|0
|0-0
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|6.
|США
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|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
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|0-0
|0
|8.
|Швейцария
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|0
|0
|0-0
|0
66 лет назад сборная СССР выиграла дебютный чемпионат мира
12:00
66 лет назад сборная СССР, дебютировавшая на чемпионатах мира по хоккею, стала победителем турнира. 7 марта 1954 года советская команда разгромила в последнем туре сборную Канады со счетом 7:2.
Сборная СССР под руководством Аркадия Чернышева принесла стране первое в ее истории золото чемпионатов мира. Советские хоккеисты обошли такие команды как Канада и Швеция, обыграв родоначальников хоккея со счетом 7:2 и сведя матч с действующими чемпионами мира вничью.
Позднее команда СССР еще 21 раз выигрывала чемпионат мира.