Зинэтула Билялетдинов: "Проиграли не из-за того, что вчера играли в футбол"
Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от Франции (1:2) отметил, что соперник действовал так, как и ожидал тренерский штаб нашей команды, передает из Хельсинки спецкор "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.
– Вы ожидали от французов такой игры?
– Они действовали так, как мы и ожидали. Я видел, какой хороший матч сборная Франции выдала против хозяев. В той встрече она действовала здорово, организованно, играя правильно с первой и до последней минуты. С большой отдачей. И тогда французы мне очень понравились. Сегодня они сыграли точно также.
– Вчера сборная России вместо ледовой тренировки играла в футбол. Это не помешало подготовке к матчу?
– Нет, проиграли мы не из-за этого.
– Команда не сломается после такой неудачи?
– Надеюсь, что нет.