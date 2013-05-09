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9 мая 2013, 20:14

Зинэтула Билялетдинов: "Проиграли не из-за того, что вчера играли в футбол"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной России Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ. Фото REUTERS
Фото Reuters

Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от Франции (1:2) отметил, что соперник действовал так, как и ожидал тренерский штаб нашей команды, передает из Хельсинки спецкор "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– Вы ожидали от французов такой игры?

– Они действовали так, как мы и ожидали. Я видел, какой хороший матч сборная Франции выдала против хозяев. В той встрече она действовала здорово, организованно, играя правильно с первой и до последней минуты. С большой отдачей. И тогда французы мне очень понравились. Сегодня они сыграли точно также.

– Вчера сборная России вместо ледовой тренировки играла в футбол. Это не помешало подготовке к матчу?

– Нет, проиграли мы не из-за этого.

– Команда не сломается после такой неудачи?

– Надеюсь, что нет.

Сборная России по хоккею
Зинэтула Билялетдинов
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