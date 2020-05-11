18 лет назад сборная России потерпела обидно поражение в финале ЧМ. Не хватило 100 секунд

11 мая 2002 года сборная России в финале чемпионата мира уступила Словакии со счетом 3:4.

В составе россиян дублем отличился Максим Сушинский, еще одна шайба на счету Владимира Антипова. У словаков две шайбы забросил Петер Бондра, также отличились Любомир Вишневски и Мирослав Шатан. При этом Бондра стал автором победной шайбы, забросив за 100 секунд до конца основного времени матча.

Для Словакии это было первая победа в финале на чемпионате мира. Третье место на ЧМ в Швеции заняли хозяева турнира.