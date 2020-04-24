Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира

Матчи России
подробнее

13:1! 39 лет космическому разгрому шведов сборной СССР

17:08
24 апреля 1981. Гетеборг. Сборная СССР — сборная Швеции — 13:1. Фото Youtube.com
24 апреля 1981. Гетеборг. Сборная СССР — сборная Швеции — 13:1. Фото Youtube.com
Теги:

24 апреля на чемпионате мира-1981 сборная СССР разгромила Швецию со счетом 13:1 в финальном матче. Встреча прошла в шведском Гетеборге.

Сборная СССР является 22-кратным чемпионом мира (1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990).

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир