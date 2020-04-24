13:1! 39 лет космическому разгрому шведов сборной СССР

24 апреля на ЧМЕ-1981 в Гётеборге наша сборная отправила 13 шайб в ворота «Тре Крунур», пропустив в свои только одну (13:1), и завоевала золотые медали. Дважды отличился Владимир Крутов, один раз — Николай Дроздецкий. pic.twitter.com/yTcdhXUPj3