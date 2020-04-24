13:1! 39 лет космическому разгрому шведов сборной СССР
17:08
24 апреля на чемпионате мира-1981 сборная СССР разгромила Швецию со счетом 13:1 в финальном матче. Встреча прошла в шведском Гетеборге.
Сборная СССР является 22-кратным чемпионом мира (1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990).
24 апреля на ЧМЕ-1981 в Гётеборге наша сборная отправила 13 шайб в ворота «Тре Крунур», пропустив в свои только одну (13:1), и завоевала золотые медали. Дважды отличился Владимир Крутов, один раз — Николай Дроздецкий. pic.twitter.com/yTcdhXUPj3— ХК ЦСКА Москва (@hccska) April 24, 2020