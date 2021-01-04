Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, победитель МЧМ, защитник «Вашингтона» и сборной России подробно рассказал о триумфе в Баффало 10 лет назад

В нас никто не верил

— Почему уже десять лет после Баффало-2011 сборная России не может выиграть молодежный чемпионат мира?

— Время быстро пролетело, но это памятный турнир в карьере для всех ребят, кто в нем участвовал, ведь мы тогда выиграли. Наша команда была очень дружной. Во время сборов, помнится, вместе регулярно играли в «Мафию». Также на протяжении всего турнира собирались, общались. Кайфовали от этого, постоянно подкалывали друг друга. Были отдельные компании, но мы всегда старались держаться вместе.

Валерий Николаевич лишь первый год как вернулся в молодежную сборную на тот момент и на первом же собрании сказал нам, что в первую очередь хочет видеть из нас команду. Эти слова запали нам в душу. Мы ведь и юниорской сборной со многими ребятами уже вместе поиграли, и с другими где-то на сборах пересекались. За год до этого сборная провально выступила на чемпионате мира в Саскатуне, где все сложилось совсем по-другому. Дружной команды у нас не было. Хотя по именам коллектив подобрался достаточно хороший. Как минимум медали мы должны были брать, но ничего не получилось. На следующий год в нас никто не верил и ничего серьезного не ожидал. Даже кто-то говорил, что это одна из худших сборных в истории. Немногие тогда играли на хорошем уровне. Кто-то даже только в МХЛ выступал.

Турнир начинался для нас не так хорошо, как хотели, — с двух поражений (смеется). Мы начали переживать. Третий матч играли, кажется, с норвежцами. Помню, что выходили на матч с волнением. Было видно, как тряслись руки. Проиграешь — и все, права на ошибку у нас уже не оставалось. Потом победили Норвегию — 8:2, чехов — 8:3. Благодаря этому набрались уверенности и больше на турнире не проиграли. Каждый матч в плей-офф получился таким, что фильм можно было снимать. Что с финнами сравняли счет в четвертьфинале, уступая 1:3 за пять минут до конца третьего периода, что со шведами спаслись в концовке.

— После двух поражений от Канады и Швеции игроки ходили повесив носы. Говорят, ключевым стало командное собрание. Что там было?

— Деталей уже не припомню. В памяти остался другой момент. У нас была командная разминка. Мы ее особо не любили, поскольку каждый обычно сам разминается. Так удобнее. После двух поражений перед третьим матчем только собираемся начать разминку. И тут кто-то подходит и говорит, кажется, Бурдас: «Давай сегодня сами, а то все уже проиграли» (смеется). И дальше уже без общей разминки готовились до конца чемпионата, а игра у нас пошла. Конечно, это не причина нашей победы, а просто смешной эпизод.

Много тогда всего интересного произошло. Перед турниром наш генеральный менеджер деньги потерял и в расположение сборной даже местная полиция приезжала. И клюшки к некоторым ребятам не долетели, их привезли только к самому началу турнира. Веселый чемпионат получился. Мы же еще играли и в Баффало, и в Ниагаре, куда 40 минут на автобусе ездили — и подремать можно было, и сериал посмотреть. Кажется, «Интерны». Движуха у нас была постоянно.

Сам Баффало такой город, где особо не погулять. Мы обычно брали такси и выбирались в торговый центр. Однажды попали к какому-то страшному водителю. У него на машине изображены какие-то гробы, кресты. Думаем, мы до центра хоть доберемся? Володя Тарасенко сел спереди и глазами показывает, может, не надо ехать (смеется). Но все нормально закончилось, добрались, куда и собирались.

Игроки сборной России после победы над Канадой в финале МЧМ-2011. Фото Reuters

На Первом канале нам говорили, что петь гимн так, как мы, нельзя

— Сборная до США добралась с приключениями из-за задержки рейса, вынужденно переночевала в гостинице аэропорта Нью-Йорка, потом провела сбор на раскладушках в захолустном Джеймстауне и чего только не натерпелась. Для того чтобы добиться существенного результата, русскому хоккеисту нужно преодолеть трудности. Согласны?

— Есть какая-то традиция, согласно которой у нас не должно быть все идеально. Наоборот, должно все быть плохо, и тогда мы соберемся (смеется). В том же Джеймстауне с едой были проблемы. В общем, не все так налажено, но нам было по 19 лет, мы кайфовали от того, что вместе собрались и приехали на такой турнир. Получали удовольствие от обычного общения. Тогда телефоны, гаджеты, инстаграмы не были так развиты. Сейчас все поменялось. И даже если последишь за собой, то выяснишь, что постоянно в телефоне находишься. Мир меняется.

— Отобрать у игроков на время турнира телефоны, получается, хорошая идея и поможет команде сплотиться?

— Конечно, живое общение лучше. Его ничто не заменит. Сейчас даже грустно смотреть, когда игроки сборной Канады после победы на чемпионате мира сидят в своей раздевалке, уткнувшись в телефоны. У нас же по ней летало все (смеется). Мы зашли в раздевалку, увидели кучу бутылок «Советского шампанского» и подумали: откуда же это взялось в Баффало?! Один из самых памятных моментов. Пересматриваешь фотографии, на которых мы в центре площадки тянемся к кубку, — охватывает ностальгия. А тренеры там еще курили сигары прямо на льду после закрытия турнира. Приятно, что у нас был такой опыт. Надо в жизни дорожить моментами, когда мы разделили минуты счастья с ребятами. До сих пор если мы с кем-то видимся, то вспоминаем о той победе. Любой вид спорта дает возможность познакомиться и общаться с людьми. Плюс вместе переживать счастье — это круто.

— Та победа, учитывая все обстоятельства, в том числе и высадку с самолета, стала легендарной.

— Спустя десять лет можно и так сказать. Когда всего год-два прошло, то она еще не воспринимается. Памятный момент и одновременно опыт для тех, кто подрастет и смотрит на нас, понимая, что можно и что нельзя (смеется). Помню, как потом мы ходили на Первом канале на какую-то программу. Нам там говорили, что гимн так петь было нельзя. Люди какую-то ахинею несли. Но мы же не певцы, сами на эмоциях, счастливые. Наша сборная ажиотажа вокруг себя тогда много собрала.

Хотя теперь, если брать во внимание интерес болельщиков, молодежный чемпионат мира стал гораздо популярнее в России. И на телевидении тоже. Десять лет назад всего этого не было. Вижу только плюс для хоккея в том, что многие люди уже знают о ребятах, которые выступают за молодежную сборную. Сам чемпионат мира — это драма, триллер. Непонятно, чем все может закончиться. Болельщикам надо знать, что молодые парни уже могут выиграть значимое в своей карьере.

— Я сам помню, что перед отлетом на чемпионат мира на базу в Новогорск приехали всего несколько журналистов и лишь пара телекамер. Сейчас все совсем иначе. Без вашего успеха, вспоминая даже параллельную трансляцию финала Баффало-2011 с золотым матчем в Остраве-2020, этого могло и не быть.

— Приятно, что о нашей победе все вспоминают. Возможно, она дала какой-то толчок популяризации молодежного спорта. Сейчас для сборной России много чего делают. Лично мне всегда приятно приезжать в расположение национальной команды. Есть все условия, чтобы ты играл и чувствовал гордость, выходя в свитере с гербом России на груди. Надо прививать такое отношение с самого детства, как это делали уже с поколением, которое было перед нами. Там все при любой возможности ехали в сборную. Мы также росли, понимая, что возможность сыграть за национальную команду — что-то нереальное.

Я до сих пор надеюсь, что у меня будет возможность выступить на Олимпиаде. Когда ты пешком под стол ходишь, то родители тебе об этом рассказывают. Сами смотрят Олимпиаду по телевизору — и ты вместе с ними. Это действительно значимое событие. Хотелось бы ощутить победные эмоции и на таком турнире. Во время молодежного чемпионата мира мы только становились хоккеистами с именем. Сейчас уже достаточно поиграли, брали золото на чемпионате мира. Это хорошо, но хочется большего. В Олимпиадах принимают участие все сильнейшие. Хотелось бы перенести опыт Баффало и на первую сборную, ведь многие потенциальные кандидаты там выступали десять лет назад. Сплотиться, вспомнить прошлое и поиграть снова вместе.

Артемий Панарин (слева) празднует с партнерами заброшенную шайбу в ворота Канады в финале МЧМ-2011. Фото Reuters

Панарин раскрылся после МЧМ

— Даже после Баффало-2011 многие не считали то поколение звездным. Вас удивило, что Панарин стал заметной фигурой в НХЛ?

— Нет, мы знали его и с ним хорошо общались — я и Володя Тарасенко. Мы на том турнире держались вместе. Всегда у нас была какая-то движуха. Мы видели, что у Артемия есть задатки. Победа в Баффало дала ему толчок в «Витязе». У него, как и у многих ребят, появилась уверенность, и после того турнира карьера пошла в гору. Ведь о Панаре вопрос стоял изначально «поедет — не поедет» на чемпионат мира. Славу богу, что взяли и у него судьба сложилась. Он растет с каждым годом. Это показывают и его результаты непосредственно на льду, и то, какой он человек. Панарин — популярный, интересен многим людям.

— Празднование золота, уложившееся всего в несколько часов, было безумием?

— Да. Мне тяжело сравнить молодежный чемпионат мира и Кубок Стэнли. Мы понимали, что до рейса у нас остается не очень много времени. Прикольно было, сначала мы праздновали в раздевалке, потом сели в автобус, и когда чуть позднее в салон зашел Валерий Николаевич, то всей командой закричали: «Брага! Брага!» (смеется). Круто получилось. И я думаю, что ему это тоже приятно было. Мы все к Брагину относимся с уважением, а тогда каждого из нас переполняли эмоции. Наслаждались моментом и кайфовали.

Потом уже и в отеле много чего было. Есть что вспомнить — интересные истории, которые пока не предназначены для камер и публикаций. Очень смешные. У кого-то даже фотографии и видео сохранились. Иногда если с кем-то видимся, то пересматриваем. Там есть над чем посмеяться, вспомнить, какие мы были молодые и сумасшедшие. Это тоже опыт. Та победа для нас дорогого стоит. Спустя десять лет можно сказать, что она стала значимой для нашей карьеры и русского молодежного хоккея.