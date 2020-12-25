Сегодня стартует МЧМ. Что может помешать России выиграть золото?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Старт МЧМ

Сборная России — один из фаворитов молодежного чемпионата мира, который стартует в пятницу вечером. У нас очень неплохая атака, организованная защита и один из сильнейших вратарей нынешнего поколения. Плюс очень качественный тренерский штаб. Игорь Ларионов с его философией «играйте в хоккей и получайте удовольствие», Сергей Голубович и Владимир Филатов, знающие каждого хоккеиста практически досконально. У сборной есть Василий Подколзин, для которого этот турнир становится третьим, Егор Чинахов, который не затерялся в КХЛ, а также Егор Афанасьев чьи перспективы мы недооцениваем.

Что нам может помешать стать первыми? Это все-таки молодежка, да еще турнир проводится в совершенно уродских условиях, так что надо закладываться на случайность. А вдруг вирус? А вдруг травмы? А вдруг хоккеист дистанционно поссорится с девушкой и у него пропадет интерес к работе (такие случаи бывали). Плюс у нас очень неплохие соперники. Канадцы, американцы, уверен, что и шведы приехали на турнир в довольно боеспособном составе, нельзя недооценивать финнов. Мы ждем финала, как минимум, поражение в полуфинале никого не удовлетворит, и бронзовая медаль будет провалом. Выход в финал — это минимум, а там уж как пойдет. В прошлом году мы не удержали преимущества, но сейчас нервотрепки будет гораздо меньше. В частности, и потому, что рядом с хоккеистами очень мало лишних людей. Надеюсь, что и Ларионов до конца будет следовать своим принципам, и мы получим удовольствие от хоккея в этот непростой декабрь.

Решение

КХЛ на своем сайте опубликовало короткую, но скандальную новость. Нападающий Зак Митчелл становится неограниченно свободным агентом и волен выбирать себе новый клуб самостоятельно. Напомним историю. Зак начинал сезон в рижском «Динамо», попал в список отказов, а его оттуда забрала «Северсталь». Но Митчелл «потерялся», не откликался на звонки, а агент хоккеиста заявил, что форвард не поедет в Череповец. Андрей Разин, подождав несколько дней, выступил с заявлением и только после этого со стороны игрока пошли сообщения о каких-то там проблемах с визой. Вот потому и нужна мотивировочная часть решения дисциплинарного комитета. Без пояснений мы видим грубейшее попрание регламента. Когда хоккеиста вносят в список отказов в КХЛ, то его может забрать любой клуб, а «Северсталь» этого права была безосновательно лишена.

Почему такое произошло? Опять у нас разные правила для разных команд? Но есть и еще одна проблема, которая выстрелила в самый неожиданный момент. Андрей Разин совмещает посты главного тренера и генерального менеджера, а так нельзя. И ему не хватило времени, знаний, чтобы решить этот вопрос сразу и понятно. Сам Разин постоянно говорит, что совмещение не мешает, но на примере истории с Митчеллом мы видим, что это не совсем так. Трудно представить, как Разин будет работать в ближайшие дни, когда на носу дедлайн. Совмещение постов — это зло, которое можно оправдать только если случился форс-мажор и на одну из должностей не нашли человека. Но так можно работать неделю, не более. Что касается истории с Митчеллом, то мы ждем пояснений. Или отмените регламент.

Разгром

Казалось, что трудные времена московского «Динамо» позади, но тут к ним приехал «Ак Барс» и показал, что если команда Владимира Крикунова попадет в плей-офф, то ее там ждут серьезные проблемы. Ужасное поражение и не первое в этом сезоне. Вспомните разгром от «Витязя», «Йокерита», «Металлурга». Тренер опять сетует на индивидуальные ошибки, теперь досталось Егору Зайцеву, но это часть проблемы. Отмечу, что бело-голубым еще и повезло. Так Патрис Кормье не нарушал правила на Андрее Миронове, его удалили до конца по ошибке и штраф сегодня-завтра отменят. Плюс был неудачный день у Станислава Галиева, который умудрился закончить встречу с показателем полезности «минус 2», да и Найджел Доус мог вернуться после рассечения, но решил, что смысла в этом нет.

Беда в том, что динамовцы уж очень быстро разваливаются. Пропускают один удар — начинают плыть, никак не могут собраться. Но это тренировками не изменить, тут надо тщательно подбирать игроков, чтобы в раздевалке не было слабаков. А этого сделать не получается. Накануне клуб обменял Никиту Попугаева на Александра Кучерявенко, но ничего кроме улыбки эта сделка не вызывает. Тренер и руководство стараются заткнуть дыры, причем хаотично, не обдумывая последствия. То есть работают так, что это передается хоккеистам. Потому и следуют такие провалы.