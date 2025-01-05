Дэвид Карл может установить историческое достижение для американского хоккея.

Сердечная аномалия

МЧМ-2025 в Оттаве — турнир, который не богат на громкие и яркие сюжеты. Но история главного тренера сборной США Дэвида Карла точно заслуживает внимания. Тем более что уже грядущей ночью рыжеволосый коуч, ставший золотым призером МЧМ еще в прошлом году, может впервые в истории привести американскую молодежку к двум чемпионствам подряд.

Когда-то уроженец Аляски считался видным юниором, которого называли не менее талантливым, чем его старший брат Мэтт, который отыграл больше 700 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе», «Филадельфию», «Тампу» и «Нэшвилл». Но если Мэтт после игры в родном штате попал в Национальную программу развития, то Дэвид получил приглашение в «Шаттак Сент Мэри» — элитную школу в Миннесоте, которая выпустила Сидни Кросби и еще сотню качественных энхаэловцев.

Карл-младший неплохо провел преддрафтовый год, играя в одной команде с будущим нападающим «Рейнджерс» Дереком Степаном и братом Джонатана Тэйвза Дэвидом. По всем прикидкам американца должны были выбрать где-то во втором-третьем раундах.

Однако за пару дней до драфта в Оттаве его мечты об НХЛ полетели в тартарары, когда врачи на преддрафтовом комбайне обнаружили у него гипертрофическую кардиомиопатию — заболевание, при котором сердечная мышца (миокард) становится ненормально толстой (гипертрофированной) и ей труднее перекачивать кровь. Именно эта сердечная аномалия унесла жизни таких спортсменов, как Миклош Фехер и Марк-Вивьен Фоэ, а также проспекта «Калгари» Микки Рено, который скончался у себя дома всего за несколько месяцев до того, как недуг диагностировали у Карла.

После такого на его игровой карьере был поставлен крест. Впрочем, ее официальное завершение не помешало «Тампе», в которой тогда выступал Мэтт, красиво поддержать парнишку и выбрать его в седьмом раунде. Решение сжечь пик на благое дело принял лично бывший владелец «Болтс» Орен Коулз, чей сын Майлз также играл в «Шаттаке» за команду младшего возраста и прекрасно знал забракованного защитника.

Более того, «Молнии» пригласили своего проспекта в свой лагерь и подарили клубное джерси. Несостоявшийся энхаэловец, узнав о выборе, посчитал решение «Молний» глупым, но после визита в тренинг-кэмп все же немного воспрял духом и поблагодарил организацию за ту теплоту, с которой его приняли.

Но куда большее влияние на хоккейный путь Дэвида оказал Университет Денвера — альма-матер Мэтта, в которой он стал обладателем трофея «Хобби Бэйкера» в 2006-м, вручаемого MVP сезона в студенческом хоккее, и дважды выигрывал NCAA. Еще до того, как ему диагностировали сердечную аномалию, ректорат вуза пригласил брата своей хоккейной звезды в спортивную программу, и осенью 2008-го он все-таки приехал в Колорадо. Только уже не ради хоккея, а для того, чтобы получить достойную «гражданскую» специальность.

В тренеры в 18 лет

Одновременно с поступлением в вуз тогдашний главный тренер местных «Пионеров» Джордж Гвоздеки позвал Карла попробовать себя в роли тренера-волонтера и с головой затянул 18-летнего парня в тренерство. Именно канадский коуч, сделавший звезду студенческого хоккея из его старшего брата, настоял на том, чтобы администрация университета не аннулировала с Дэвидом соглашение о поступлении, и нашел способ сохранить для него престижную спортивную стипендию.

«Я просто сказал ему: «Дэвид, мы все еще хотим, чтобы ты приехал к нам вне зависимости от того, сможешь ли ты играть в хоккей или нет. Мы найдем тебе роль в нашей программе. Может быть, ты и не будешь спортсменом, но будешь частью игры и команды», — вспоминал Гвоздеки в интервью The Athletic.

Сделав Карла частью команды, опытнейший тренер попросил своего ученика быть доступным для любой работы и очень аккуратно увеличивал его зону ответственности в штабе. В «Пионерах» рыжий американец брался буквально за все. Если на первых порах он выполнял чуть ли не роль «живого тренажера», который бросал шайбу хоккеистам во время упражнений и расставлял конусы по льду, то спустя какое-то время ему начали доверять работу с защитниками, разбор предстоящих соперников, разработку плана тренировок и проведение теоретических занятий с видео. И вот уже 16 лет его тренерская карьера связана с университетом, чья программа считается сейчас одной из сильнейших в NCAA.

«Для меня тренерство обладало терапевтическим действием, когда я находился в игре. Думаю, что все по-разному справляются с серьезными изменениями. Но для меня в том возрасте было полезно находиться на катке, быть рядом с командой, участвовать и смотреть, хочу ли я этим заниматься», — рассказывал Дэвид в беседе с Forbes.

Параллельно с этим парень из Аляски предпринял попытку возобновить карьеру на втором курсе обучения. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. Во время одной из пробных тренировок он потерял сознание и после этого перенес две операции на сердце, решив окончательно сосредоточиться на работе с лавки.

Фото Getty Images

Не стремится изо всех сил в НХЛ

За столько лет в Денвере Карл заслужил репутацию не только скрупулезного тактика, но и человека, который умеет находить общий язык абсолютно со всеми. Например, в 2016-м ректорат отправлял его на другой континент искать талантливых европейцев, и ему удалось уговорить на переезд в США финского центра Хенрика Боргстрема, который внес большой вклад в чемпионство 2018 года. В заслугу ему ставят и приглашение лидера американской молодежки Зеева Буюма, чей почтовый ящик разрывался от приглашений из разных колледжей.

«Лично я думаю, что он станет одним из лучших тренеров всех времен. Он такой умный и такой молодой, но у него уже так много опыта. Если посмотреть, что он делает, как он справляется со всеми нами и как он тренирует, то это очень особенный и уникальный тренер. Он лучший тренер, который у меня когда-либо был. Я бы хотел играть под его руководством годами, если бы мог», — не жалел комплиментов Буюм в прошлом сезоне.

Покинул он Университет Денвера пока лишь однажды, когда в 2012-м уехал работать ассистентом в USHL. Однако уже спустя полтора сезона американец получил предложение от Джима Монтгомери стать его полноценным помощником и вернулся в Колорадо. Вместе они трижды доходили до Frozen Four (своеобразного «Финала четырех» в американском студенческом хоккее) и в 2017-м стали его чемпионами.

Когда летом 2018-го канадец ушел на повышение в НХЛ, у руководства даже не было иных вариантов, кроме как поднять Карла на позицию Монтгомери и в 28 лет сделать его одним из самых молодых главных тренеров в истории ассоциации. Дэвид не подвел — с ним у руля «Пионеры» дважды выиграли Frozen Four (2022, 2024) и установили гегемонию в своей конференции. Более того, сейчас по проценту выигранных матчей в плей-офф он уступает только легендарному тренеру Университета Миннесоты и автору «Чуда на льду» Хербу Бруксу.

Благодаря россыпи достижений на студенческом уровне Карл ожидаемо получил шанс поработать в USA Hockey. Прошлой зимой он с первой же попытки привел американцев к золоту МЧМ и в 34 года стал «молодым тренерским талантом, который обязательно должен получить свой шанс в НХЛ».

Сомнений, что этот шанс Дэвид в скором времени получит, нет никаких. За последние пару лет у него было сразу несколько собеседований с энхаэловскими клубами. Говорят, одним из них прошлой весной был «Нью-Джерси», решивший в итоге нанять Шелдона Кифа. Но пока он не раскрывает в беседах с прессой список клубов, которые его интервьюировали. Причем даже в формате инсайдов, как это делают его некоторые коллеги, желающие добавить себе веса при найме.

Сейчас Карл прямо говорит, что изо всех сил в НХЛ не стремится и за первое же попавшееся предложение цепляться не собирается. По словам его самого, ему слишком нравится работа в Денвере и слишком не нравится то, с какой периодичностью в лучшей лиге мира разменивают тренеров. Так что в приоритете у него будет команда, которая предложит стать частью долгосрочного проекта. Как бы то ни было, сейчас его ждет финал, в котором он может навсегда вписать свое имя в историю — и наверняка все его мысли только об этом.