Выиграет ли Россия МЧМ? Станет ли Мичков MVP? Прогнозы на главный новогодний турнир

Превью от журналистов «СЭ».

26 декабря в Канаде стартует молодежный чемпионат мира. Кто выиграет турнир — Канада или Россия? Сможет ли Мичков забить лакросс-гол и стать самым ценным игроком турнира? Кто станет лучшим бомбардиром и будут ли смеяться над российским вратарем?

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Артур Хайруллин

Прогнозы журналистов на МЧМ-2022.

От сборной России не жду ничего хорошего — как может добиться успеха команда, которую за последние три месяца тренировали три разных специалиста? Очевидно, что и у Зубова со Знарком не было достаточно времени, чтобы поработать с этим составом. Вся надежда на Мичкова, но самый реальный вариант — выход из группы с третьего места и поражение от финнов в четвертьфинале. К сожалению.

Выиграют либо американцы, либо канадцы — ставлю на первых только из-за того, что все остальные поставили на Канаду. Так-то шансы абсолютно равные. У «Кленовых» очень нравится Мактавиш, которому на вид лет 25, и первый номер драфта-2021 Пауэр, пославший лесом «Баффало» и вместо сезона в НХЛ выбравший летом студенческий хоккей.

Рискну предположить, что главным тренером сборной России к турниру станет Знарок — если что-то пойдет не так на групповом этапе, для мотивации это будет логичный шаг. Все равно больше ничего не сделаешь в таком краткосрочном турнире. Верю в лучшее и еще один гол Мичкова лакроссом — предположу, в ворота словаков или швейцарцев. Все-таки матчи с США и Швецией в группе более ответственные. В Аскарова не верю, но думаю, что клюшку он больше терять не будет. Ну, один раз случайно выпадет из руки, но такого фарса, как на прошлом МЧМ, мы не увидим.

Михаил Зислис

Прогнозы журналистов на МЧМ-2022.

Исторически российская сборная показывает отличный результат, когда этого от нее мало кто ждет. Серьезных предпосылок к тому, что ее нынешняя версия взлетит очень высоко, на данный момент не так много. Главный тренер Сергей Зубов с молодежью самостоятельно не работал, основной вратарь Ярослав Аскаров находится не в лучшем состоянии, есть вопросы по оборонительной линии. Однако на иррациональном уровне верю в эту команду больше, чем на прошлом турнире. Олег Знарок, который будет стоять на лавке, знает, как побеждать на разных уровнях. Талантливое нападение с вундеркиндом Матвеем Мичковым умеет забивать. Совсем не удивлюсь, если сборная России доберется как минимум до финала.

Если по ходу турнира не обретут вдохновение россияне, то реальных конкурентов, способных остановить хозяев, не вижу. Шведам и финнам не хватает глубины состава, американцам — ярких лидеров, какими были год назад вратарь Спенсер Найт, а также нападающие Тревор Зеграс и Артур Калиев. Канадцы могут проиграть только сами себе, учитывая подбор игроков во всех линиях. Три форварда — Коул Перфетти, Джек Нейбурс и Мэйсон Мактавиш — в нынешнем сезоне попробовали свои силы в НХЛ.

Оуэн Пауэр минувшей весной в свои 18 лет был важной фигурой в составе взрослой сборной Канады, выигравшей золото на чемпионате мира в Риге. На молодежном уровне ему будет проявить себя проще, учитывая талант партнеров и уровень соперников. Надежная игра в своей зоне и приличное количество баллов за результативность станут хорошей заявкой на звание самого-самого по итогам турнира.

Лучшим бомбардиром станет канадец Перфетти. Рука изначально тянулась к Матвею Мичкову. Но россиянину недавно исполнилось всего 17 лет, и ему будет тяжеловато тащить на своих плечах остальных. Сборная Канады по традиции действует очень результативно, поэтому напрашивается кандидат из первого звена этой команды. Перфетти неплохо играл на прошлом чемпионате мира, второй сезон проводит на взрослом уровне в АХЛ и уже дебютировал за «Виннипег» в НХЛ.

Лакросс для Мичкова стал фирменной штукой. Этим никого уже не удивить. Особенно чужих вратарей. Сильные стороны пермского вундеркинда соперники должны были изучить, придется ему использовать из своего арсенала что-то менее вычурное. Например, бросок в касание из круга вбрасывания. Его нейтрализовать, как показывает практика, сложнее.

Принципиально буду ненавидеть всех, кто станет считать, сколько раз Аскаров потеряет клюшку. Он подходит к турниру не в лучших кондициях, как по объективным, так и субъективным причинам. Но оказывать сейчас на вратаря своей сборной психологическое давление — совершенная глупость. «Казнить» его на самом видном месте можно всегда успеть после 5 января будущего года. Будет еще лучше, если он мне и моим коллегам таких поводов не даст.

Михаил Скрыль

Прогнозы журналистов на МЧМ-2022.

Контрольный матч с Канадой оставил немало вопросов, но рассуждать о готовности нашей сборной к турниру только по его итогам неправильно. По-прежнему уверен, что у российской команды большой потенциал. Прошла только одна игра без турнирного значения, в которой парни Сергея Зубова провалили первый период и нашли силы из 0:4 сделать 4:6. Остается беспокойство за отдельные позиции. Сможет ли Ярослав Аскаров на третьем МЧМ провести как минимум средний турнир? Без геройств, но сыграть надежно, чтобы выручить команду, когда что-то идет не так. От голкипера системы СКА зависит, смогут ли россияне навязать борьбу топ-сборным: США и Швеции в группе, Финляндии и Канаде — в плей-офф.

«Кленовые» — традиционные фавориты МЧМ. Сбалансированный состав, парочка суперзвезд, первый номер драфта-2021 — команда без слабых мест. Главный тренер Дэйв Кэмерон собрал все вводные для успешного выступления на домашнем турнире. Как всегда опасны финны, лидеры которых получают практику во взрослом чемпионате. Тот же Йоаким Кемелл — один из лучших снайперов местной Лииги. Как по мне, Канада, Россия и Финляндия разделят итоговый пьедестал. Жду культового финала Канада — Россия.

Дубль Мичкова в контрольном матче подтвердил, что в нашей сборной есть спаситель, который сможет перевернуть неудачный матч чуть ли не в одиночку. Против него, конечно, сыграют плотно, местами грязно и грубо. Но форвард к этому давно привык. Да, это только его первый МЧМ, но он уже сейчас готов к лидерству в сборной и помогать ей в трудные минуты. А не только набирать очки и улучшать статистику с легкими соперниками. Мичков — мой претендент на MVP турнира. Но Матвей не выиграет гонку бомбардиров. Предположу, что больше всех очков наберет кто-то из канадской сборной. Например, тот же Шейн Райт — обученный центрфорвард с отличным катанием и светлой головой. В контрольном матче с Россией у него только одна передача — но, кажется, он попросту приберег патроны для важных встреч.

С «Кленовыми» мы впервые увидели в деле новый тренерский штаб сборной. На пресс-конференции Сергей Зубов доходчиво объяснил обязанности каждого специалиста на лавке. Сомневаюсь, что кто-то из помощников перехватит власть у легендарного защитника в ключевые моменты. За результат отвечает Зубов, он и будет управлять командой в важных матчах.

Отдельная интрига МЧМ — порадует ли Мичков лакроссом. Если это и произойдет, то только на групповом этапе. Слишком велик риск поплатиться за издевательский трюк. Соперник полетит вперед и устроит охоту на Матвея. Не исключаю, что Матвей решит обмануть голкипера, стоя за воротами, в матчах со Швейцарией или Словакией. Другая интрига — сколько раз Аскаров потеряет клюшку. Вы же помните, что Ярослав стал героем мемов на прошлом МЧМ, когда в полуфинале с канадцами она вылетала из его рук? Не замечал подобных выходок за голкипером в текущем сезоне. Возможно, он поработал над этим компонентом. Или все-таки купил суперклей? Впрочем, за шесть-семь матчей на турнире Аскаров несколько раз выронит клюшку. Не знаю, кто отвечает в «СЭ» за статистику по этому вопросу, но предположу, что Ярослав потеряет клюшку три раза.

Иван Богун

Прогнозы журналистов на МЧМ-2022.

Кто, если не Канада, главный фаворит на золото мирового первенства? Хозяева МЧМ в этом году упакованы как никто другой на турнире — смущает только вратарская линия, в которой нет ничего особенного. О чем говорить, если даже новый Next One и главный антагонист Матвея Мичкова на драфте-2023 Коннор Бедард рискует начать групповой этап только 13-м нападающим? И результат ниже первого места для родоначальников хоккея будет считаться провалом.

Да, МЧМ — это крайне специфический и сложный турнир, где огромный объем мастерства и россыпь звезд — далеко не гарантия победы. Да, возможно, Дэйву Кэмерону досталась не самая сильная молодежка за последние пять лет — хотя здесь все очень субъективно. Но сейчас канадцы выглядят практически идеальным механизмом, в котором нет откровенно слабых мест. Баланс и наличие кучи качественных игроков под любые задачи — главное преимущество хозяев перед конкурентами.

К сожалению, мы похвастаться тем же не можем — сейчас остается надеяться только на уникума Мичкова и его связку с Маратом Хуснутдиновым. И как бы мы ни болели за сборную России, за исключением дуэта игроков из СКА в нынешней команде практически нет людей, готовых «решать игру» и «определять результат». Разумеется, пермский вундеркинд гениален и минимум пять-шесть шайб точно забросит. Однако с трудом верится, что парень, которому недавно исполнилось всего 17 лет, сможет втащить на себе нашу молодежку в медали.

А вот у Канады дефицита «решал» нет. Есть и ахаэловец Коул Перфетти, который прекрасно видит поляну и очень хлестко бросает с кистей. И главный фаворит предстоящего драфта Шейн Райт с его роскошной реализацией. И трудолюбивый плеймейкер Джейк Нейборс, способный носиться как электровеник все 60 минут. И умница Кент Джонсон, раздающий голевые передачи на любой вкус. Однако из всей кленовой когорты на меня наибольшее впечатление производит Мэйсон Мактавиш — бородатый юниор, который прошлой весной лишил сборную России золота ЮЧМ, а этой осенью успел дебютировать за «Анахайм». Для меня проспект «Дакс» — пожалуй, самый совершенный хоккеист на турнире, который умеет абсолютно все. Сыграть красиво и тонко? Пожалуйста. Исполнить роль отбойного молотка и замарать руки в черновой работе? Без проблем. Мактавиш может быть разным — и это его главный плюс. Кажется, на льду нет ситуаций, в которых бы потенциальный лидер сборной Канады не был бы полезен и эффективен.