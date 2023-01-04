Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады

Знаменитый «Мордобой в Пьештянах» на МЧМ-1987 закончился дисквалификацией обеих сборных.

На молодежный чемпионат мира 1987 года, который проходил в Чехословакии, сборная СССР по традиции ехала в качестве основного фаворита.

Это объяснимо, учитывая, что с 1977 года, когда турнир стал официально проводиться под эгидой Международной федерации хоккея, советская команда одержала семь побед на десяти чемпионатах.

Однако в 1987 году советская сборная не смогла повторить очередной успех. Уверенно обыграв в первых двух турах явных аутсайдеров (команды Польши и Швейцарии), сборная СССР в следующих четырех матчах (с Финляндией, Чехословакией, Швецией и США) сумела завоевать лишь очко.

Перед матчем с Канадой советские хоккеисты уже ни на что не претендовали: независимо от результата они занимали только 6-е место. А вот канадцы могли завоевать при определенных раскладах золотые медали: для этого им нужно было побеждать с разницей не менее чем в три шайбы.

Принципиальная встреча

Учитывая принципиальность противостояния и важность игры для одной из сборных, неудивительно, что с первых минут началась ожесточенная борьба, постоянные нарушения и взаимные претензии.

Защитник молодежной сборной СССР Вадим Мусатов позже рассказывал в интервью «Советскому спорту», что перед матчем в раздевалку зашел сам Анатолий Тарасов, исполнявший роль консультанта тренерского штаба сборной, и дал напутствие: «Можно проиграть чемпионат мира, но канадцев надо победить обязательно! Выбили тебе глаз — вставь его на место и беги за канадцем, не дай ему бросать по воротам!»

На раскатке канадцы принялись выводить советских хоккеистов из себя. «Мы катались и орали друг на друга, все были на взводе: «Идите к черту, чертовы коммуняки!» Они орали на нас в ответ», — вспоминал вратарь канадцев Шон Симпсон в интервью The Hockey News.

Главный арбитр встречи Ханс Реннинг, представлявший Норвегию, с самого начала матча потерял контроль над игрой. Советский нападающий Сергей Шестериков ударил локтем форварда канадцев Дэйва Макллвэйна, за что тот в ответ огрел обидчика клюшкой.

Счет в первом периоде открыл форвард сборной Канады Тео Флери. Во время празднования гола он прокатился на коленях мимо скамейки советской дружины и изобразил импровизированный «расстрел» из клюшки, чем только подлил масла в огонь.

Спустя несколько секунд Шестериков сравнял счет. Затем канадцы снова вышли вперед: Дэвид Латта метким броском переиграл вратаря Валерия Иванникова. В конце первого периода Флери оформил дубль, увеличив разрыв — 3:1. С таким счетом команды отправились на перерыв.

Скрин из видео драки.

Развитие конфликта

Перед началом второго периода объявили минуту молчания по четверым юниорам хоккейной команды «Свифт-Каррент Бронкос», которые незадолго до этого, 30 декабря 1986 года, погибли в аварии клубного автобуса.

Казалось, эта церемония должна снизить накал борьбы. Но на 14-й минуте второго периода при счете 4:2 в пользу канадцев на льду возник новый конфликт. Вот как потом вспоминал об этом Тео Флери, который был в самом центре событий: «Валерий Зелепукин гонялся за мной весь матч, потому что я его постоянно подначивал. «Слышь, ты, Наташа! Эй, коммуняка конченый!» Он не говорил по-английски, но смысл все равно понимал. В какой-то момент он устремился ко мне. Мы схватились, завертелись, пару раз вмазали друг другу, а потом упали на лед, продолжая махаться».

Флери путает только один факт: его соперником был не Зелепукин, а Павел Костичкин, который с двух рук рубанул клюшкой по канадцу.

Следующая стычка, перешедшая в массовую драку, началась в зоне советских ворот, у правой точки вбрасывания после того, как спешивший к летевшей от борта шайбе Сергей Шестериков, настигаемый Эвереттом Сэнипассом, упал на лед. Догоняя, соперник несколько раз ткнул советского игрока клюшкой в спину, что спровоцировало падение. Инцидент обернулся дракой сразу трех, а вскоре и всех пяти пар игроков.

Вспыхнула драка, переросшая в легендарное побоище по схеме все против всех, вошедшее в историю хоккея под названием «Мордобой в Пьештянах» (Punch-up in Piestany).

Скрин из видео драки.

Главная драка

Через минуту к игрокам, находившимся на площадке, присоединились также запасные. Вратарь канадцев Шон Симпсон, в этом матче остававшийся на скамейке, приехал и напал на не участвовавшего до того в драке Иванникова, повалив его на лед и нанося удары.

Что было дальше, вспоминает Вадим Мусатов: «Остальные игроки встали у бортика, смотрят на все это. Васильев побледнел страшно. И вдруг он говорит Жене Давыдову: «Ну, что смотришь?! Твоего друга бьют, а ты...» Не могу утверждать, что Владимир Филиппович сознательно бросил нас в бой. Но вот как-то так получилось. Женька Давыдов, наверное, воспринял эти слова как призыв идти на помощь. Он заорал: «За наших! Ура!» — и перемахнул через борт. Мы за ним. И началось! Команда на команду».

Главный арбитр встречи Ханс Реннинг в какой-то момент осознал, что не способен управлять ситуацией, и покинул лед.

«Я не успел понять, в чем дело, как все встали в боевую стойку, а со скамейки русских высыпали игроки. Это было дико. Ты старался одной рукой стащить с русского шлем, насколько возможно непрерывно молотя другой рукой. Они были неважными бойцами — царапались и пинались. Какой-то парень сзади меня с размаху наподдал мне по яйцам», — говорил Стив Чейссон, защитник сборной Канады.

Для того чтобы успокоить игроков, официальные лица приняли решение погасить на арене свет. Этот ход не помог.

«Официальные лица не знали, что делать. Взрослые махнули на нас рукой, а на льду остались напуганные подростки, которые не могли собрать все мысли воедино», — вспоминал еще один участник Брендан Шэнахэн.

Через некоторое время администрация приняла решение привлечь полицию. Команды удалось уговорить покинуть ледовую арену и проследовать в раздевалки. Сборным Канады и СССР дали полчаса, чтобы собрать свои вещи, после чего под конвоем военных развезли команды по разным городам в отели, а наутро — в аэропорты.

Последствия

После матча канадская сторона винила тренерский штаб сборной СССР, который, по ее мнению, инициировал эту драку.

На канадской телетрансляции той игры работал эпатажный Дон Черри. Когда игру прервали, он принялся обвинять команду СССР и защищать своих ребят.

«Русские послали свою скамейку на лед, а наших там было пятеро или шестеро. 18 парней бьют пятерых, что оставалось нашему тренеру? Он был вынужден выпустить своих ребят. Те, кто первым выбегает на лед, и должны быть наказаны.

Да, была драка, но большинство не сбросило краги. Русские и не знали, как драться, они все бились в крагах, травму получить было невозможно. Да, выглядело все ужасно, но это больше было похоже на борьбу.

Русским нечего было терять, они смеются! Не сомневаюсь, что все это было заранее спланировано! Тренер русских не кормил своих ребят несколько дней, он потом в Сибири будет сидеть на хлебе и воде. Ему нечего терять! Это точно тренер, ведь игроки, чтобы выйти на лед, должны пройти мимо него. Виноваты русские, и они должны за это ответить!" - возмущался Черри.

В Советском Союзе считали, что виноват соперник, провоцировавший наших с самой разминки, и судьи, которые «душили» сборную СССР на протяжении всего турнира.

Результат матча аннулировали, и канадская сборная осталась без потенциальных золотых медалей. После драки Международная федерация хоккея с шайбой дисквалифицировала всех игроков на 18 месяцев, а тренеров команд — на 3 года.

«Многие критиковали нас за этот случай и, наверное, имеют на это право. Но они не понимают, что хоккеисты чувствуют в пылу борьбы! Такие случаи повсюду!» — так вспоминал Тео Флери о том ярком эпизоде.

Глава судейского комитета Рене Фазель (будущий глава ИИХФ. — Прим. «СЭ») считал, что во всем виноват главный арбитр встречи Ханс Реннинг, который выпустил игру из-под контроля. После этого норвежский арбитр больше никогда не работал на международных матчах.

Хотя свою вину он не признавал: «Когда дерутся игроки, которые находятся на льду, то судья несет ответственность за произошедшее. Но если случается драка команда на команду в полном составе, то здесь уже никто не может это остановить», — сказал он Sportsnet.

Возвращение

Отношение к хоккеистам дома было, мягко говоря, разным. Сборную Канады встречали чуть ли не как национальных героев. Владелец хоккейного клуба «Торонто» Харольд Баллард заказал комплект золотых медалей для канадской сборной, заявив, что все произошедшее — провокация КГБ.

Советских же хоккеистов распекали во всех инстанциях.

«Опозорили Родину! Как вы могли до такого дойти?! За это надо гнать из хоккея, из комсомола!» Я в армейской команде числился. Думал, если не в тюрьму посадят, то на гауптвахту точно. Родители во Владимирской области испугались, звонят: «Вадик, ты где?! С тобой все в порядке?!» Я ни спать, ни есть нормально не мог несколько дней... Немного успокоился после передачи «Взгляд», куда пригласили команду в полном составе. Взглядовцы из нас изгоев общества не делали, просто выясняли, что, как и почему", — вспоминал впоследствии участник того матча Игорь Мусатов.

В отношении тренеров вышло заявление федерации с жесточайшими формулировками: «Слабо ведется, не борется, занимается исследованием мелких фактов, не поставлено, освободить от занимаемой должности».

Позже наказание смягчили, сократив дисквалификацию до шести месяцев, что позволило некоторым игрокам участвовать в 1988 году в турнире, проходившем в Москве. На этом турнире канадцы выиграли золотые медали, а советские хоккеисты завоевали серебро.