Хоть какой-то позитив. Скауты НХЛ признали российского форварда открытием МЧМ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Сибирь» встретилась с «Куньлунем», обыграла подмосковный клуб со счетом 6:1 и благодаря поражению «Торпедо» отрыв от зоны плей-офф сократился до восьми очков. В таблице «Востока» все немного запутано, команда Николая Заварухина формально отстает от восьмого места на пять пунктов, но на границе зоны находится «Барыс», а у этой команды четыре матча в запасе. Так что правильней сравнивать именно с нижегородцами.

Юусо Пуустинен набрал 3 (1+2) очка, @hcsibir одержала самую крупную в истории победу над «Куньлунем». pic.twitter.com/UXWqQBiRfY — КХЛ (@khl) January 7, 2021

Реально ли догнать соперника? Скорее всего, новосибирцы досрочно уйдут в отпуск. И крупная победа в Мытищах не поможет. Два периода команда мучилась против игроков, у которых вообще нет никаких задач, только в третьем удалось дожать. Причин много, о них бы поговорить, но генеральный директор Кирилл Фастовский отказался от интервью, заявив, что он обиделся. Начерное, это я совершаю такие трансферы, трачу деньги в никуда и неважно руковожу клубом. Наши менеджеры с легкостью ищут виновных на стороне, никогда не признавая своих ошибок. Это происходит практически в любом клубе, а журналистам или общественности они не обязаны.

Но вернемся к хоккею. Не назвал бы действия «Сибири» плохими, но огня у ребят нет. То ли их на скамейке накручивают, то ли в голове что-то переключается, и все начинают допускать какие-то грубые ошибки. Большое счастье, что в четверг не было тех, кто бы наказал за это. С 12 января новосибирцы проведут 5 матчей за девять дней. Если пройдут этот отрезок со стопроцентным показателем, то можно всерьез размышлять о шансах.

Открытие

Скауты клубов НХЛ назвали главным открытием сборной России нападающего Захара Бардакова. Вполне справедливо. Захара приглашали в команду как чеккера — хоккеиста, который никого не боится и способного в нужный момент и кулак показать. Бардаков отлично со всем этим справился. Если анализировать вообще всех игроков, то никто кроме него идеально свое задание на турнире не выполнил. Скажете, что нельзя называть лучшим хоккеиста, набравшего 2 (1+1) очка за 7 матчей? Да это ровно в два раза больше очков, чем от него требовали изначально.

Таких парней, как Захар, всегда будут любить болельщики. Ничего не боится, идет напролом, редко падает духом. Бардаков вообще не должен был попадать в сборную, так как за 100 матчей в МХЛ набрал почти 300 минут штрафа, а в прошлом сезоне стал самым грубым участником турнира. У таких хоккеистов обычно ограниченное будущее, впрочем, когда-то Игорь Ожиганов набрал 167 минут штрафа, больше, чем Захар. Сейчас, уверен, к форварду стали позванивать агенты, тем более, контракт у хоккеиста до апреля. И я надеюсь, что у Бардакова есть люди, которые остановят его от ошибки. Ни в коем случае не стоит ехать в Северную Америку, ни при каких обстоятельствах. Ему там делать нечего, сейчас это максимум четвертое звено любой из команд или нерадостные будни в АХЛ. Захару бы стать незаменимым игроком «Витязя», а не думать об отъезде. Но, боюсь, что нарисуют ему слишком красивые картинки.

Контракт

«Йокерит» выступит в КХЛ в сезоне 2021/22, так как уже сейчас финский клуб подписывает качественных хоккеистов на следующий сезон. Никлас Йенсен заключил соглашение еще на два года. Датчанин сейчас — лучший снайпер клуба, на его счету 14 шайб. Ирония в том, что ему предложили новый контракт в тот момент, когда он показывает свой худший результат за все время выступления за финнов. В прошлом регулярном чемпионате датчанин отличился 15 раз, но еще есть время побить достижение. Но в сезоне 2018/19 Никлас поразил ворота 23 раза, учитывая плей-офф. Подождать бы, как он себя покажет в матчах на вылет, но финнов это не сильно беспокоит. Какой смысл искать кого-то лучше, когда есть нападающий с броском и с более или менее стабильным результатом. В этом сезоне у Никласа был непросто период в ноябре-декабре, когда он не мог поразить ворота 10 матчей, но кто сейчас может похвастаться стабильностью?

Незаметно и без лишнего шума финны почти закончили формировать топ-6. У О'Нилла контракт до 2024 года, у Шредера и Йоэнсуу — до 2022. Заканчиваются контракты у Регина и Савинайнена, но первый вряд ли останется. Он довольно случайно подписал соглашение в прошлом сезоне, хотя уже должен был уйти. Осталось понять, нужен ли Вели-Матти или стоит поискать кого-нибудь еще.