Американцы в решающем матче турнира сыграют с финнами.

Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала

Швеция U20 — Финляндия U20 — 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Стенберг — 2 (Бергквист), 21:22 — 1:0. Хемминг — 1 (Хелениус, Хюннинен), 24:32 — 1:1. Киискинен — 5 (бол., Хюннинен, Хелениус), 33:28 — 1:2. Стенберг — 3 (бол., Линдстейн, Нильссон), 38:07 — 2:2. Аласиуруа — 3 (Хемминг, Хелениус), 39:39 — 2:3. Халльквист — 1 (Густафссон, Унгер Серум), 51:32 — 3:3. Раутиайнен — 2 (бол., Хелениус, Халттунен), 69:22 — 3:4.

Вратари: Телин — Римпинен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 46 (10+10+20+6) — 35 (10+20+3+2).

Судьи: Кэмпбелл, Макфарлейн.

4 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

О мягкотелости и слабохарактерности сборной Швеции на всех уровнях в играх на вылет сказано и написано уже многое. Достаточно вспомнить, сколько раз эту тему поднимал в текстах и прямых эфирах экс-обозреватель «СЭ» Игорь Еронко. Однако можно ли считать причинами очередного отсутствия золота МЧМ сейчас субтильность и тонкую душевную организацию хоккеистов «Тре Крунур»?

На групповом этапе далеко не самая урожайная команда Магнуса Хэвелида не знала проблем, одержав пять побед из пяти в более комфортной группе B и выскочив в плей-офф с уверенного первого места. Но разве в крайне непростом четвертьфинале с Латвией (3:2), в котором скандинавы перебросали соперника почти в пять раз и не дали шансов зацепиться за камбэк в третьем периоде, она выглядела принципиально по-другому?

Вот и сегодня игравшие здорово на протяжении последних двух недель шведы не выглядели хуже Финляндии в полуфинале, и уж точно не уступили в характере. А вот где точно проиграли парни в желто-синем, так это в битве спецбригад, которая в матче с кучей удалений и слабой дисциплиной вышла на первый план.

Этой ночью Швеция вполне могла решать исход игры и в третьем периоде, и в овертайме — в обоих отрезках она серьезно доминировала. Но в итоге уперлась в голкипера финнов Петтери Римпинена, который проводит выдающийся турнир, и поплатилась за удаление Тома Виландера шайбой Беньямина Раутиайнена, не дотерпев всего 38 секунд до буллитов.

Эту далеко не самую талантливую шведскую молодежку, в которой за исключением Акселя Сандина-Пелликки не было настоящих звезд, легко можно было бы представить в финале. Однако фактически она нарвалась в полуфинале на свое зеркальное отражение и такую же ровную и обученную команду, которая заслуживала прохода дальше не меньше. И все в их столкновении решила дисциплина, которая в решающий момент подвела именно шведов.

США U20 — Чехия U20 — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Перро — 3 (Леонард, Миннетян), 3:14 — 1:0. Штанцль — 6, 9:28 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Коннелли, Хатсон), 33:41 — 2:1. Леонард — 5 (Перро, Миннетян), 55:33 — 3:1. Мур — 1 (бол., п.в., Нельсон, Свобода), 58:53 — 4:1.

Вратари: Огастин — Грабал (56:21 — 57:03, 58:03 — 58:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (9+7+9) — 27 (7+7+13).

Судьи: Лангин, Хольм.

5 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

Давайте скажем прямо: эту сборную США ждали в финале МЧМ еще до начала турнира. Бронировать место команде Дэвида Карла в матче за золото можно было сразу же после объявления ее состава, в котором оказалось сразу восемь прошлогодних чемпионов. Этот ростер звездно-полосатых нельзя назвать одним из самых сильнейших за последнее десятилетие. Но его точно можно считать самым талантливым и глубоким на этом МЧМ

Пока американцы статус фаворита достаточно уверенно подтверждают. Пусть сегодня им и пришлось половину игры промучиться со взломом чешской обороны. В отличие от канадцев, которым местные издания перемывают кости уже третий день, они на очень гибкой и отнюдь не закрытой на все замки команде Патрика Аугусты не обожглись. Звездно-полосатые здорово отыграли в обороне, сумев помочь собственному голкиперу, и классно использовали свой огромный запас мастерства в атаках с ходу. Даже ставшая победной шайба Коула Эйзермана в большинстве родилась не в позиционке, а на скорости сразу после быстрого входа в зону чехов.

Кстати, незадолго до полуфинала стало известно, что американцы выделили в своей раздевалке отдельное место под свитер Джонни Годро — одного из ярчайших выпускников Национальной программы развития, который трагически погиб вместе со своим братом прошлым летом. Хочется верить, что где-то на небесах Джонни Хоккей, выигравший МЧМ в 2013-м, порадовался за своих младших товарищей.

Теперь сборную США ждет в финале Финляндия — команда, которая нанесла парням Карла пока единственное поражение на турнире и дала ей понять, что у нее не все так радужно, как может показаться. На групповом этапе финны не только сумели перебить куда более мастеровитого соперника у бортов и в единоборствах на пятаке, но и неожиданно переиграть в хоккей, насоздавав кучу моментов у ворот Трея Огастина.

В 2019-м Финляндия и США уже встречались в финале МЧМ. Тогда добыть на данный момент последнее золото для Суоми сумел крайне симпатичный состав с Каапо Какко, Эли Толваненом, Антоном Лунделлом, Вилле Хейнолой, Хенри Йокихарью и Юккой-Пеккой Луукконеном в рамке. На этот раз подбор исполнителей у финнов несколько скромнее. Сейчас главная сила команда Лаури Микколы кроется не в отдельных фигурах, а в невероятной сбалансированности и четырех равных звеньях, в которых прилететь может абсолютно от каждого.