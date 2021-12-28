«России повезло». Что пишут в Швейцарии о поражении от команды Зубова

Обзор зарубежной прессы.

Швейцарские СМИ подводят итог стартового матча команды на молодежном чемпионате мира, в котором команда проиграла сборной России (2:4).

Tio: «Исход матча был решен уже в первом периоде»

Tio.

Швейцария неудачно провела первый матч на молодежном чемпионате мира, который в эти дни проходит в Канаде. В стартовой встрече команда уступила сборной России со счетом 2:4.

Можно сказать, что исход матча был решен уже в первом периоде, когда россияне забросили три шайбы в ворота швейцарцев. В конце отрезка Швейцария смогла отыграть один гол, но преимущество соперника уже было слишком велико. Как и разница в классе игроков.

Watson: «Проблемы сборной Швейцарии начались еще задолго до матча»

Watson.

Проблемы сборной Швейцарии начались еще задолго до матча. Из-за карантина команда даже не могла нормально тренироваться некоторое время. А тут еще случилась потеря капитана Симона Кнака из-за коронавируса. Так что было совершенно непонятно, в каком состоянии команда подходит к старту турнира.

В итоге Россия трижды поразила ворота соперника в первом периоде, почти сразу сняв все вопросы о победителе. Это был 29-й матч сборных на этом уровне, но Швейцария продолжает ждать третьей победы в этом противостоянии.

Bote: «Вряд ли стоило ожидать иного результата»

Bote.

После такой скомканной подготовки к турниру вряд ли стоило ожидать иного результата. А тут еще и удача была на стороне сборной России. Первая шайба влетела в ворота швейцарцев после серии рикошетов. Во втором голе отскок снова был на стороне россиян, когда шайба вновь оказалась на клюшке Дмитрия Злодеева, а голкипер Кевин Паше на мгновение потерял концентрацию...

Швейцарии нужно добавлять во многих аспектах. Особенно в атаке. Ведь за два первых периода команда нанесла только 9 бросков по воротам соперника.

Blick: «Достойный результат в матче против одного из фаворитов турнира»

Blick.

Многое для команды пошло наперекосяк. Карантин, потеря капитана, счет 0:3 к 18-й минуте третьего периода.

Но затем Швейцария смогла немного выравнять игру и даже сократить отставание в счете, не допустив разгрома. 2:4 — достойный результат в матче против одного из фаворитов турнира, в общей сложности неплохая игра команды. Разве что если не брать в расчет первый период.

Le Matin: «С какого-то момента Швейцария играла почти на равных с более классным соперником»

Le Matin.

Сборная Швейцарии проиграла девятый матч подряд команде России в рамках молодежных чемпионатов мира. Команда смогла прибыть в Альберту только за 48 часов до матча из-за карантина.

А иллюзии о возможном удачном исходе испарились уже к 19-й минуте, к которой Россия имела увесистое преимущество — 3:0. Россияне постоянно находились в зоне соперника, тогда как Швейцария с трудом могла просто довести шайбу до чужой синей линии.

Но постепенно игра начинала выравниваться. И с какого-то момента Швейцария играла почти на равных с более классным соперником. Что вселяет определенную долю оптимизма в будущем.